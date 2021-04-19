Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.04.2021 : 75,5535
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.04.2021 : 90,4602
На пресс-конференции
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 11:54

На пресс-конференции "КСП Красносельский" расскажут о методах давления Роспотребнадзора

Сегодня, 19 апреля, на территории АО "Комбинат социального питания Красносельского района" состоится пресс-конференция для представителей СМИ. Поводом стала серия проверок со стороны петербургского Роспотребнадзора. Они уже в течение нескольких дней инспектируют цехи предприятия, расположенные на улице Партизана Германа, и 11 школ Адмиралтейского района, сотрудничающих с пищевиком.

Представители "КСП Красносельский" воспринимают данные проверки как давление со стороны надзорного ведомства. По словам Ростислава Савинова, занимающего должность директора предприятия, сотрудники Роспотребнадзора инспектируют объекты в рабочее время, чем осложняют ход технологического процесса. Он также обвинил их в предвзятом отношении и оказании давления на работников комбината. Это привело к тому, что одну из сотрудниц увезли на скорой с повышенным давлением прямо с рабочего места.

Савинов также обратил внимание, что инспектируемые на данный момент учебные заведения уже подвергались проверке в конце прошлого месяца. С их результатами можно ознакомиться на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга. Всего же с начала 2021 года на объектах "КСП Красносельский" было осуществлено свыше сотни проверок.

Участие в пресс-конференции примут не только руководители предприятия, но и рядовые сотрудники. Они намерены подробно рассказать о своей работе, методах специалистов санитарного ведомства, а также о том, как они собираются отстаивать свои права.

Мир

Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина

Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина

США пытаются очернит﻿ь имидж российского предпринимателя Евгения Пригожина, который "посмел" помочь Судану, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Читать полностью
Премьер-министр Ливии поблагодарил Путина за поставки вакцины

Премьер-министр Ливии поблагодарил Путина за поставки вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Правительства национального единства Ливии Абд аль-Х﻿амидом Дабибой.

Читать полностью

Общество

Как Евгений Пригожин стал настоящим санкционным рекордсменом

Как Евгений Пригожин стал настоящим санкционным рекордсменом

Петербургского предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно включали в санкционные списки. Под ограничительные меры бизнесмен попадал девять раз.

Читать полностью
Травля со стороны Роспотребнадзора станет темой пресс-конференции в

Травля со стороны Роспотребнадзора станет темой пресс-конференции в "КСП Красносельский"

Руководитель комбината питания "КСП Красносельского района" пригласил представителей СМИ на пресс-конферен﻿цию 19 апреля.

Читать полностью

Новости