На пресс-конференции "КСП Красносельский" расскажут о методах давления Роспотребнадзора

Сегодня, 19 апреля, на территории АО "Комбинат социального питания Красносельского района" состоится пресс-конференция для представителей СМИ. Поводом стала серия проверок со стороны петербургского Роспотребнадзора. Они уже в течение нескольких дней инспектируют цехи предприятия, расположенные на улице Партизана Германа, и 11 школ Адмиралтейского района, сотрудничающих с пищевиком.

Представители "КСП Красносельский" воспринимают данные проверки как давление со стороны надзорного ведомства. По словам Ростислава Савинова, занимающего должность директора предприятия, сотрудники Роспотребнадзора инспектируют объекты в рабочее время, чем осложняют ход технологического процесса. Он также обвинил их в предвзятом отношении и оказании давления на работников комбината. Это привело к тому, что одну из сотрудниц увезли на скорой с повышенным давлением прямо с рабочего места.

Савинов также обратил внимание, что инспектируемые на данный момент учебные заведения уже подвергались проверке в конце прошлого месяца. С их результатами можно ознакомиться на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга. Всего же с начала 2021 года на объектах "КСП Красносельский" было осуществлено свыше сотни проверок.

Участие в пресс-конференции примут не только руководители предприятия, но и рядовые сотрудники. Они намерены подробно рассказать о своей работе, методах специалистов санитарного ведомства, а также о том, как они собираются отстаивать свои права.