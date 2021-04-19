Роспотребнадзор несколько дней подряд мешал работе одного из цехов "КСП Красносельский"

Во время большой пресс-конференции, организованной руководством "КСП Красносельский", технолог комбината рассказала, как сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки брали пробы еды в школьной столовой и проводили исследования. Она подчеркнула, что проверяющие вели себя очень предвзято.

По словам технолога, на её объекте брали смывы и пробы на калорийность и качество продуктов. После этого прошла неделя. Никаких претензий к качеству блюд, поставляемых в школу, у надзорного ведомства не возникло. Но в какой-то момент их объект снова начали проверять.

"Претензий никаких. Вдруг во вторник, на следующей неделе, в 7 часов утра, стук в дверь. Открываю — корочка Роспотребнадзора. Спрашиваю, а что, есть проблемы? — нет. Пришли, посмотрели, проверили, с семи часов утра до двух часов дня — опять проблем нет, чистота порядок. Пища пришла в соответствии с нормами, все допустили. На следующий день в восемь часов утра тот же самый стук и тот же самый Роспотребнадзор. А в этот раз, что случилось?" — возмутилась технолог.

Судя по словам женщины, сотрудники Роспотребнадзора так и не смогли объяснить, зачем понадобилась новая проверка, что не помешало им несколько дней препятствовать работникам комбината качественно и своевременно исполнять свои обязанности.

Роспотребнадзор инициировал проверки на "КСП Красносельского района" после того, как "Фонтанка" опубликовала материал о нарушениях, якобы выявленных на предприятии. Эту информацию опровергли журналисты, принявшие участие в специальной инспекции, организованной руководством комбината для представителей СМИ.