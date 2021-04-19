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Как Евгений Пригожин стал настоящим санкционным рекордсменом
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  • Опубликована сегодня в 12:49

Как Евгений Пригожин стал настоящим санкционным рекордсменом

Соединенные Штаты Америки многократно вводили различные ограничения в отношении РСФСР и СССР. Первые экономические санкции были введены в 1917 году. Позднее против Советского Союза ввели ограничения в качестве ответа на Советско-финскую войну, а начавшаяся в 1946 году "холодная война" раскрутила маховик новых экономических санкций.

За последние десять лет против России был введен самый большой пакет санкций. В санкционный список попали российские политики, чиновники, бизнесмены. Ограничительные меры затронули финансовый и энергетический секторы экономики. По последним данным, число россиян и компаний, попавших под санкции, составило 742, обеспечив РФ попадание в тройку "лидеров" сразу же после Ирана.

Петербургского предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно включали в санкционные списки. Под ограничительные меры бизнесмен попадал девять раз, а вместе с ним юридические и физические лица, которые, по мнению Министерства финансов США, имели к нему отношение.

В декабре 2016 года Евгения Пригожина обвинили в финансировании конфликта на востоке Украины. Позже бизнесмену приписали связь с некоей военной компанией и включили в еще один санкционный список.

Начиная с 2018 года, предприниматель попадал под действие санкций несколько раз по надуманному обвинению во вмешательстве в выборы президента США. Позже Евгений Пригожин оспорил предъявленные ему обвинения в суде.

В прошлом году петербургского предпринимателя обвинили в "усилении позиций России в ЦАР". Американская сторона не предоставила доказательств, но санкции все равно ввела.

Последние санкционные листы были опубликованы в 2021 году. Они коснулись Евгения Пригожина и ряда африканских компаний, которые США связали с бизнесменом. ФБР даже объявило его в розыск: за информацию о местонахождении предпринимателя ведомство сулило четверть миллиона долларов.

Не ясно, с чем связана маниакальная зацикленность Вашингтона на российском бизнесмене. США до сих пор не предоставили доказательства, которые оправдывают введение санкций против предпринимателя. Сам Пригожин с иронией относится к происходящему, называя себя "мировым брендом добра, попавшим под санкции".

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