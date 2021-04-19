КСП Красносельского района возобновляет свою деятельность

Руководством Комбината соцпитания Красносельского района было принято решение о возобновлении деятельности после отказа суда принять протоколы Роспотребнадзора.
Как сообщает пресс-служба КСП Красносельского района, местный суд отклонил протокол Роспотребнадзора без рассмотрения. Документ содержал список так называемых нарушений, которые якобы имели место быть на производстве Комбината питания.
Руководство предприятия посчитало, что таким образом суд признал действия сотрудников Роспотребнадзора незаконными, сам КСП Красносельского района возвращается к своей деятельности по обеспечению школьников питанием с 19 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор на время приостановил деятельность "Комбината социального питания Красносельскорго района".
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