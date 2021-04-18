Травля со стороны Роспотребнадзора станет темой пресс-конференции в "КСП Красносельский"

Руководитель комбината питания "КСП Красносельского района" пригласил представителей СМИ на пресс-конференцию 19 апреля. В ней примут участие как руководители пищевика, так как простые сотрудники. Главная тема — беспрецедентное давление на предприятие со стороны петербургского Роспотребнадзора.

В своем обращении Савинов отметил, что специалисты петербургского Роспотребнадзора продолжают оказывать давление на работников предприятия. В период с 12 по 14 апреля они проинспектировали производство по адресу ул. Партизана Германа, 5/14 и еще 11 школ Адмиралтейского района. И это несмотря на то, что эти общеобразовательные учреждения совсем недавно проверяли.

По словам Савинова, представители надзорного ведомства инспектировали школы прямо в ходе производственного процесса, отвлекая персонал от работы для дачи показаний. Он также отметил, что всем сотрудникам пищеблоков от 45 лет и больше. Каждый из них имеет за плечами многолетний стаж. Однако за все время работы они никогда не встречались с таким предвзятым отношением.

Савинов также отметил, что давление, оказываемое на работников предприятия, привело к негативным последствиям. Одному из сотрудников потребовалась медицинская помощь из-за плохого самочувствия.

"Сотрудники Роспотребнадзора практически не дают выполнять свою работу, постоянно требуют писать какие-то объяснительные, дергают по каждому вопросу. Одного нашего сотрудника в итоге увезли на скорой помощи из-за повышенного давления. Многие от такого хотят уволиться", — резюмировал Савинов.

По этой причине Савинов и решил провести пресс-конференцию. Мероприятие состоится 19 апреля в 16:00. Более подробно об обращении Савинова можно узнать в официальной группе комбината "ВКонтакте".