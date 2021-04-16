Юристы Пригожина нашли признаки преступления в публикациях Милова и Соболь

Юридическая служба компании "Конкорд" оценила высказывания сторонников Навального о бизнесмене Евгении Пригожине. Заявления соратников блогера проверялись на предмет сведений, порочащих репутацию бизнесмена.
После проверки пресс-служба компании "Конкорд" сообщила о заключении юристов. Согласно ему, в публикациях есть все основания для обращения в органы правопорядка и возбуждения уголовного дела по статье 128.1 УК РФ "Клевета".
В ближайшее время необходимые документы будут подготовлены для подачи в органы правопорядка.
"Напоминаем, что 30 марта 2021 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №12101450129000158 по аналогичному заявлению Евгения Викторовича Пригожина в отношении Леонида Волкова по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ "Клевета"", — сообщает пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин выиграл у Владимира Милова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, из-за чего сторонник Навального должен выплатить предпринимателю компенсацию в размере 350 тыс. рублей.
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