Управление Роспотребнадзора в Петербурге в последнее время усилило проверки учебных учреждений. За последние две недели ведомство направило своих представителей в 150 школ, что уже составляет почти треть от всех инспекций, проведенных за прошлый учебный год. Комбинаты, которые обслуживают школы, в связи с массовыми проверками оказались под сильным давлением РПН. В связи с этим руководитель регионального управления ведомства и бывший вице-губернатор Петербурга Константин Серов подозреваются в сговоре.

О внезапном давлении со стороны Роспотребнадзора заявили сразу несколько поставщиков питания, среди которых как крупные частные комбинаты "Артис-детское питание" и "Фирма Флоридан", так и городские "КСП Красносельского района" и "КСП Василеостровского района". В СМИ уже писали о том, что подобная ситуация могла возникнуть в связи с личной заинтересованностью некоторых влиятельных персон.

Руководство комбинатов заявляло о том, что петербургский Роспотребнадзор проводил внеплановые проверки, не уведомляя предприятия, хотя, по закону, о таком необходимо сообщать за сутки. Кроме того, полученная во время проверок информация очень быстро передавалась журналистам. Вопросы вызвало и то, что ведомство почти не проводило проверки в отношении крупнейшего комбината "ТЗБ Петроградская", в то время как другие поставщики подвергались проверкам десятки раз.

В последние годы ситуация на рынке соцпитания в Петербурге стала весьма напряженной — выявили несколько крупных картельных сговоров среди поставщиков. Ежегодно частные комбинаты судятся за свою репутацию, пытаясь сохранить преимущество перед городскими комбинатами. Несмотря на сложившуюся ситуацию, "ТЗБ "Петроградская" под руководством Евгения Лобанова избегает любых проблем. С 2018 года поставщик активно принимал участие в тысячах госзакупок, а общая сумма заключенных контрактов превышает 3 миллиарда рублей. В прошлом году комбинат занял лидирующую позицию на рынке городского соцпитания. Поставщик питания, носящий схожее название "ТЗБ" и возглавляемый руководителем с такой же фамилией — Лобанова, тоже избежал проверок за прошлый год.

Успех комбината и его "неприкосновенность" со стороны РПН, который усилил проверки на других предприятиях, некоторые связывают с приходом Константина Серова на пост главы Фрунзенского района. По предположению некоторых СМИ, руководитель петербургского РПН Наталия Башкетова и бывший вице-губернатор города Константин Серов могли заключить определенные договоренности, чтобы захватить городские комбинаты.