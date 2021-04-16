Вашингтон пытается компенсировать утрату влияния в Судане санкциями против Пригожина

США пытаются очернить имидж российского предпринимателя Евгения Пригожина, который "посмел" помочь Судану, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Евгения Пригожина на следующий день после торжественной церемонии передачи гуманитарной помощи от российского бизнесмена народу Судана.

Восточноафриканская страна долгие годы находится в кризисном положении. В последнее время ситуация в стране заметно ухудшилась. Многие граждане находятся на грани голода, и продовольственные наборы от российского предпринимателя становятся для них спасением.

Однако, как отмечает Суконкин, у Вашингтона в этом регионе имеются собственные интересы. Россия планомерно выстраивает фундамент для долговременного сотрудничества, и теперь США пытаются помешать этому.

"И вот, когда суданцы благодарят Россию и господина Пригожина за масштабную гуманитарную акцию, США вводят санкции в его отношении, беспокоясь за свои шаткие позиции в восточной Африке. Бизнесмен и сам связал эти события между собой, обозначив американскую позицию как "если есть добро — его под санкции"", — пояснил Суконкин.

Военный обозреватель напомнил, как после объявления о планах России построить базу в Судане, к берегам африканской страны тотчас потянулись корабли ВМС США. Последние действия Соединенных Штатов лишь подтверждают, что американцы осознают утрату влияния на востоке Африки.