Премьер-министр Ливии поблагодарил Путина за поставки вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой. В настоящее время он находится в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров премьер Ливии выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Главной темой переговоров стал процесс мирного урегулирования. Путин выразил одобрение в связи с формированием в Ливии действующего правительства, одной из важнейших задач которого является подготовка к общенациональным выборам 24 декабря.

Путин и Дабиба договорились продолжать развитие двустороннего сотрудничества и развивать отношения России и Ливии во всех отношениях.

В завершение переговоров президент России поздравил главу правительства Ливии с наступлением исламского праздника Рамадан.

Абд аль-Хамид Дабиба в Москве проведет встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Темой обсуждения будут важнейшие вопросы сотрудничества и региональная повестка.