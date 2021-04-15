"КСП Красносельский" не сломается перед рейдерами: сотрудники комбината поблагодарили СМИ за поддержку

Руководство "КСП Красносельского района" составило благодарственное письмо, где выразило признательность всем честным журналистам, оказавшим предприятию информационную поддержку и, в частности, изданиям "Деловой Петербург" и "ЗАКС.РУ". Ранее представители СМИ были приглашены на пресс-тур по производственным помещениям комбината, где лично смогли убедиться в отсутствии нарушений на предприятии.
"Коллектив комбината "КСП Красносельский" благодарит издания "Деловой Петербург", "ЗАКС.РУ", а также других честных петербургских журналистов за добрые слова и поддержку нашего предприятия в своих СМИ. Комбинат "КСП Красносельский" маленький, но стойкий и не сломается перед рейдерами. Спасибо вам за то, что помогаете нам", — значится в письме, размещенном в аккаунтах компании.
Напомним, ранее "Фонтанка" опубликовала статью с ложными сведениями о работе "КСП Красносельского района". Журналисты издания написали, будто еду для школьников готовят в условиях антисанитарии, а сотрудникам недоплачивают. Работники комбината опровергли эту информацию и заявили, что условия труда за последний год стали только лучше.
"В прошлом году у нас поменялось руководство, которое сумело организовать все так, что мы стали лучше многих коммерческих предприятий, которые думают только о своей прибыли", — рассказали работники.
В открытом письме к журналистам Петербурга руководство КСП выразило подозрение насчет попытки рейдерского захвата предприятия. На это указывает не только фейковая статья от "Фонтанки", но и внеплановые проверки комбината Роспотребнадзором. В руководстве "КСП Красносельский" уверены, что проверка прошла с нарушениями, поэтому комбинат направил в городскую Прокуратуру жалобу на давление со стороны санитарного ведомства.
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