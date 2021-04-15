Этот непростой год стал настоящим испытанием для всего человечества. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но Ростовская область смогла достойно встретить удар и оперативно приняла ответные меры. Губернатор региона Василий Голубев, выступая на заседании в Заксобрании, отчитался о работе правительства и подвел итоги по борьбе с новой инфекцией.
Губернатор отметил, что только благодаря совместным усилиям региону удалось выстоять.
"В условиях пандемии политика областных властей была направлена в первую очередь на сохранение стабильного самочувствия и благополучия жителей Дона. Основными стали социальные приоритеты".
Из бюджета на антиковидные мероприятия было выделено более 15 млрд рублей. Благодаря принятым мерам не рухнула экономика, да и социальная сфера региона не демонстрировала сбоев. Около 82 млрд рублей было выделено на медпомощь дончанам, часть денег была потрачена на подготовку медучреждений, которым приходилось в авральном режиме принимать пациентов с COVID.
Оперативно отреагировало бизнес-сообщество, наладив бесперебойное производство масок, защитных костюмов, антисептических препаратов.
Промышленные компании в регионе получили поддержку из федерального бюджета в объеме 13,4 млрд рублей, благодаря чему им удалось, несмотря на антиковидные ограничения, завершить инвестпроекты на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей.
Также Ростовская область сохранила неплохие позиции в сельском хозяйстве. Вырос в регионе и объем жилищного строительства.
Поддержали власти и учреждения культуры, около 335 млн рублей ушло на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, а также на капитальный ремонт некоторых зданий.
"Анализ итогов развития Ростовской области за прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались. Это стало возможным благодаря тому, что сплоченно и качественно сработал каждый на своем месте. Говорю спасибо за эту командную работу всем моим землякам", — отметил Василий Голубев.
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