"Фонтанка" попыталась оправдаться за фейк новыми нападками на "КСП Красносельский"

Журналист "Фонтанки" выразила претензии к чрезмерной чистоте на пищевом производстве "КСП Красносельского района". Это произошло в ходе пресс-тура по предприятию, который провел для городских СМИ исполнительный директор организации Сергей Лазарев.

Решение об организации "инспекции" для журналистов было принято после фейковой публикации на сайте "Фонтанки" о якобы нарушениях на пищеблоке КСП. После мероприятия представители СМИ согласились, что указанные в статье нарушения на производстве комбината отсутствуют.

Лазарев рассказал, что до пресс-тура на "КСП Красносельского района" состоялся ряд проверок. Также надзорные органы посетили десять школ, с которыми сотрудничает поставщик питания. Директор заметил, что после фейковой статьи внимание к компании резко возросло, что негативно сказалось на работе.

Несмотря просьбу Лазарева к журналистам направить дополнительные вопросы на официальную почту организации, корреспондент "Фонтанки" мешала мероприятию, без конца перебивая директора.

"Сколько работает комбинат, сколько сотрудников, откуда они, как вы их проверяете, с какими трудностями сталкиваетесь?" — расспрашивала корреспондент.

По итогам проверки сотрудница "Фонтанки" не смогла заметить ни одного нарушения, поэтому попыталась выдать за негативный момент "чрезмерную чистоту" на пищеблоке.

"У вас очень стерильный цех. Может быть потому, что в нем никто не готовит? Вам не кажется странным, что как-то очень чисто?" — спросила журналист.

Вместе с тем корреспондент согласилась, что такая чистота в помещениях указывает на высокий уровень контроля и следования саннормам. Другие участники инспекции также признали отличное санитарное и техническое состояние предприятия.

По всей видимости, "Фонтанка" рассчитывает реабилитироваться после фейковой статьи об одном из крупнейших поставщиков соцпитания в городе.