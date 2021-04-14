На "Фонтанке" сочли "нарушением" стерильную чистоту на производстве "КСП Красносельский"

В издании "Фонтанка" появился материал с критикой комбината АО "КСП Красносельского района". Чтобы опровергнуть обвинения, исполнительный директор Сергей Лазарев позвал журналистов на экскурсию и показал им производственные помещения. Мероприятие для представителей прессы прошло по адресу Партизана Германа, 5. Журналист "Фонтанки" очень старалась найти хоть какие-то нарушения в работе предприятия, после чего решила обвинить компанию в том, что в помещениях слишком чисто.

По словам Лазарева, после негативной публикации "Фонтанки" надзорные органы стали пристальнее следить за деятельностью поставщика. Это негативно сказывается на работе. Непросто приходится и сотрудникам, на которых также оказывается давление. Проверки прошли как на комбинате, так и в десяти школах, куда компания поставляет питание.

На встрече с журналистами Лазарев сразу сказал, что свои вопросы корреспонденты могут отправить на почту пресс-службы предприятия. Несмотря на это, журналист "Фонтанки" продолжила задавать вопросы лично Лазареву. Параллельно она очень внимательно смотрела по сторонам, чтобы найти хоть какие-то нарушения, и когда таковых не обнаружила, спросила, почему на комбинате так чисто.

"У вас очень стерильный цех. Может быть потому, что в нем никто не готовит? Вам не кажется странным, что как-то очень чисто?" — заявила она.

Вероятно, корреспондент издания надеялась увидеть антисанитарию и немытую посуду — любые доказательства правдивости статьи, опубликованной изданием. Но ничего подобного на пищеблоке "КСП Красносельского района" не было. Тогда сотрудница "Фонтанки" возмутилась тому, что на предприятии "очень чисто".

Об отсутствии нарушений на комбинате заявили журналисты других изданий, а также представители Управления социального питания. Они также отметили хорошее техническое оснащение предприятия и соблюдение санитарных норм.