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В Хартуме раздают продуктовые наборы от российского бизнесмена
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  • Опубликована вчера в 23:58

В Хартуме раздают продуктовые наборы от российского бизнесмена

Крупная партия гумпомощи доставлена из России в Судан. Профильные комитеты и волонтеры занимаются распределением продуктовых наборов, отправленных петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Бизнесмен несколько раз организовывал благотворительные акции по закупке и отправке средств первой необходимости в восточноафриканское государство. Свою активность он объясняет давними партнерскими и дружескими отношениями Москвы и Хартума.

"Я очень внимательно слежу за событиями, развивающимися в стране, и не могу остаться в стороне, когда у суданского народа трудности", — говорится в сообщении предпринимателя.

Представители бизнесмена, присутствовавшие на распределении пайков в столице Судана, рассказали, что компания Пригожина всегда вела социально ответственную политику.

В первую волну коронавирусной инфекции в Хартум и другие города республики от имени предпринимателя доставлялись аппараты ИВЛ, медикаменты и тесты на COVID-19. Еще раньше малоимущим гражданам раздавались продуктовые наборы и мука.

Федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит от лица суданского народа и себя лично выразил благодарность россиянину и его компании за помощь в тяжелый для страны период.

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