В Хартуме раздают продуктовые наборы от российского бизнесмена

Крупная партия гумпомощи доставлена из России в Судан. Профильные комитеты и волонтеры занимаются распределением продуктовых наборов, отправленных петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.
Бизнесмен несколько раз организовывал благотворительные акции по закупке и отправке средств первой необходимости в восточноафриканское государство. Свою активность он объясняет давними партнерскими и дружескими отношениями Москвы и Хартума.
"Я очень внимательно слежу за событиями, развивающимися в стране, и не могу остаться в стороне, когда у суданского народа трудности", — говорится в сообщении предпринимателя.
Представители бизнесмена, присутствовавшие на распределении пайков в столице Судана, рассказали, что компания Пригожина всегда вела социально ответственную политику.
В первую волну коронавирусной инфекции в Хартум и другие города республики от имени предпринимателя доставлялись аппараты ИВЛ, медикаменты и тесты на COVID-19. Еще раньше малоимущим гражданам раздавались продуктовые наборы и мука.
Федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит от лица суданского народа и себя лично выразил благодарность россиянину и его компании за помощь в тяжелый для страны период.
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