"Фонтанку" и Роспотребнадзор обвинили в незаконной публикации сведений о "КСП Красносельский"

АО "КСП Красносельского района" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить действия Роспотребнадзора, пишет Neva.Today.
По мнению руководства предприятия, представители Роспотребнадзора вместе с интернет-газетой "Фонтанка" нарушили требования российского законодательства.
Журналисты Neva. Today узнали, что сотрудники ведомства рассказали о внутренних процессах работы комбината, расположенного на улице Партизана Германа. Данная информация является служебной и не подлежит распространению, если иное не оговорено в законе.
Петербургское интернет-издание ранее опубликовало статью о якобы выявленных нарушениях в работе комбината. При этом утверждения "Фонтанки" не соответствовали действительности.
Исполнительный директор комбината Сергей Лазарев записал видеоролик, опровергающий ложные сведения издания.
Одним из недостатков, указанных в статье, назвали отсутствие канализации в мясорыбном цеху. На видеоролике Лазарева видно, что в указанном цехе в кранах есть вода и стекает она не на пол, а в канализацию.
Сотрудники комбината при этом обратились к журналистам. Они попросили помощи у СМИ, рассказав, что сейчас происходит рейдерский захват комбината.
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