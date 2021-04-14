Расходы руководителя РПН в Петербурге на одежду могут превышать доходы

Руководитель Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Наталия Башкетова зачастую вместо работы проводит время в люксовом ателье. Застать ее на рабочем месте почти невозможно, пишут СМИ.
Журналисты на фоне масштабных проверок производственных организаций поставщиков питания в школы и образовательных учреждений для детей решили взять комментарий у Башкетовой. Однако все попытки оказались тщетными.
При этом руководитель не принимает активного участия в проверках. По информации прессы, ее можно найти либо в ресторане "Шаляпин", либо в престижной мастерской по изготовлению одежды на Советской улице. Там она является частым гостем и постоянным клиентом.
Например, стоимость одного платья по заказу Башкетовой составляет примерно 160 тысяч рублей. За 2019 год ее доходы достигли 1,996 млн рублей. То есть за одно платье ей необходимо потратить сумму, которая будет равна ее заработной плате за месяц, передает "Экспресс Газета".
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