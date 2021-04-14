Следователи планируют допросить Волкова по делу о клевете в отношении Евгения Пригожина

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала постановление от 30 марта 2021 года о возбуждении уголовного дела №12101450129000158 по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина в связи с публикациями Леонида Волкова.

Материалы, размещенные 1 сентября 2020 года в социальной сети Facebook и Telegram-каналеот имени сторонника Алексея Навального, содержат заведомо ложную информацию о предпринимателе. Евгений Пригожин был признан потерпевшим по данному делу, сообщила пресс-служба.

Юридическая служба "Конкорда" подала заявление в ОМВД по Савеловскому району города Москвы с просьбой возбудить уголовное дело по статье 128.1 УК РФ "Клевета". После проведения доследственной проверки выяснилось, что в опубликованных материалах имеются признаки состава преступления.

"Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а также осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления. Судом также вынесено постановление о признании Евгения Викторовича потерпевшим по уголовному делу. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза", — сообщили в пресс-службе компании.

Юристы "Конкорда" надеются, что сотрудники ОМВД и Савеловской межрайонной прокуратуры выяснят все обстоятельства дела и привлекут виновного к уголовной ответственности за совершенные им преступные деяния. Также они поблагодарили правоохранителей за проделанную работу.

Юрслужба "Конкорда" и дальше планирует проверять публикации Волкова и других сторонников блогера на предмет выявления порочащей Пригожина информации. В ближайшее время, сообщила пресс-служба компании, возможна подача заявлений о возбуждении уголовных дел о клевете в отношении Владимира Милова и Любови Соболь. Отметим, Волков продолжает скрываться за рубежом. После возбуждения уголовного дела о клевете по заявлению Пригожина он решил не возвращаться в Россию.