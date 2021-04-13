Сторонник Навального заплатит 350 тысяч рублей бизнесмену Пригожину

В Люблинском районном суде Москвы рассмотрено исковое заявление Евгения Пригожина к сподвижнику Алексея Навального Владимиру Милову. Бизнесмен защитил честь, достоинство и деловую репутацию. Заседание прошло в понедельник, 12 апреля.

Пригожин обратился в суд из-за порочащих высказываний в свой адрес. Голословные обвинения распространялись посредством YouTube-канала "Навальный LIVE".

В пресс-службе компании "Конкорд" уточнили, что основания для искового заявления признаны недостоверными и порочащими. Согласно постановлению суда, Милов обязан выплатить истцу 350 тысяч рублей.

"В части опровержения информации представитель Милова уклонился от ответственности, заявив о том, что его клиент не знает ни модераторов, ни владельцев канала "Навальный LIVE"", — заявили в компании.

Напомним, Евгений Пригожин выразил готовность помочь Алексею Навальному. Со стороны юристов компании "Конкорд" блогеру поступило предложение в содействии пресечению против него противоправных действий.