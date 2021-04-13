Новый иск не за горами: Милов вновь ответит в суде перед Пригожиным

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов решил игнорировать постановление суда о взыскании с него компенсации за моральный ущерб (клевета) в пользу бизнесмена Евгения Пригожина.
Накануне Люблинский районный суд российской столицы удовлетворил иск петербургского предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал Милова выплатить Пригожину 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
Навальнист отказался от выполнения обязательств перед судом. Как следствие, за это его может ожидать уже уголовная ответственность. Юридическая служба "Конкорда" готовит новый иск в отношении ответчика.
По мнению представителей "Конкорда", Милова эта история ничему не научила, поскольку он в очередной раз не сдержал эмоций и принялся сыпать новыми оскорблениями в адрес Пригожина, заявляя, что платить ничего не намерен.
Сам бизнесмен прокомментировал ситуацию с иронией. Он сообщил, что его юристы обратились к экспертам, которые должны были с помощью антропологических замеров выявить в нем признаки крупного парнокопытного. Это нужно было для того, чтобы определить насколько уместным было слово "свинья", сказанное Миловым в адрес Пригожина. Также экспертная группа отработала определение "урод", брошенное бизнесмену. Во внешних признаках Пригожина, в том числе и в скрытых одеждой, ничего подобного найдено не было.
"Так что теперь юридическая служба работает над новым иском", — резюмировал бизнесмен.
Напомним, сведения, послужившие основанием для иска, в ходе разбирательств были признаны порочащими и недостоверными. Именно поэтому решение суда было вынесено в пользу Евгения Пригожина.
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