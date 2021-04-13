Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2021 : 77,5104
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2021 : 92,0669
Новый иск не за горами: Милов вновь ответит в суде перед Пригожиным
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 17:48

Новый иск не за горами: Милов вновь ответит в суде перед Пригожиным

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов решил игнорировать постановление суда о взыскании с него компенсации за моральный ущерб (клевета) в пользу бизнесмена Евгения Пригожина.

Накануне Люблинский районный суд российской столицы удовлетворил иск петербургского предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал Милова выплатить Пригожину 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Навальнист отказался от выполнения обязательств перед судом. Как следствие, за это его может ожидать уже уголовная ответственность. Юридическая служба "Конкорда" готовит новый иск в отношении ответчика.

По мнению представителей "Конкорда", Милова эта история ничему не научила, поскольку он в очередной раз не сдержал эмоций и принялся сыпать новыми оскорблениями в адрес Пригожина, заявляя, что платить ничего не намерен.

Сам бизнесмен прокомментировал ситуацию с иронией. Он сообщил, что его юристы обратились к экспертам, которые должны были с помощью антропологических замеров выявить в нем признаки крупного парнокопытного. Это нужно было для того, чтобы определить насколько уместным было слово "свинья", сказанное Миловым в адрес Пригожина. Также экспертная группа отработала определение "урод", брошенное бизнесмену. Во внешних признаках Пригожина, в том числе и в скрытых одеждой, ничего подобного найдено не было.

"Так что теперь юридическая служба работает над новым иском", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, сведения, послужившие основанием для иска, в ходе разбирательств были признаны порочащими и недостоверными. Именно поэтому решение суда было вынесено в пользу Евгения Пригожина.

Мир

Иди туда, не знаю куда: ФБР перекрыло кислород всем недовольным и лишило возможности отправить запрос в ведомство

Иди туда, не знаю куда: ФБР перекрыло кислород всем недовольным и лишило возможности отправить запрос в ведомство

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов ограничило число заявлений, поданных санкционны﻿ми лицами.

Читать полностью
Некоторые СМИ распространяют вбросы о ситуации в ЦАР — глава СОМБ

Некоторые СМИ распространяют вбросы о ситуации в ЦАР — глава СОМБ

Глава "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша остановить распространение ложной информации относительно ситуации в ЦАР, вводящей в обман мировое сообщество.

Читать полностью

Общество

Сторонник Навального заплатит 350 тысяч рублей бизнесмену Пригожину

Сторонник Навального заплатит 350 тысяч рублей бизнесмену Пригожину

В Люблинском районном суде Москвы рассмотрено исковое заявление Евгения Пригожина к сподвижнику Алексея Навального Владимиру Милову.

Читать полностью
В регионах будет востребован московский опыт организации питания в школах

В регионах будет востребован московский опыт организации питания в школах

В столичной Академии Министерства просвещения РФ прошел семинар-совещание, посвященный вопросам организации питания в учебных заведениях страны.

Читать полностью

Новости