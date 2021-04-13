Иди туда, не знаю куда: ФБР перекрыло кислород всем недовольным и лишило возможности отправить запрос в ведомство

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов ограничило число заявлений, поданных санкционными лицами. Западное ведомство принимает жалобы лишь в том случае, если они направлены по почте или факсу, сообщили представители "Конкорда".
В пресс-службе компании отметили, что в американском законодательстве есть два закона, ограничивающих подачу подобных документов. Речь идет о законе о неприкосновенности частной жизни и законе о свободе информации.
Представители "Конкорда" подчеркнули, что ни одно лицо, находящееся в санкционных списках, не имеет законного права пользоваться почтой Соединенных Штатов и ряда других государств. При этом в комментарии указано, что факс сегодня является устаревшим средством связи.
Пресс-служба "Конкорда" делает резонный вывод, что цель инициативы ФБР — ограничить возможность обращения в американское ведомство лиц, которые в Соединенных Штатах незаконно привлекают к ответственности, а также тех, кто включен в санкционные списки. Именно так ФБР ограничило возможность петербургского предпринимателя Евгения Пригожина воспользоваться законным правом и получить по почте от американского органа внутренней разведки сведения, необходимые для осуществления защиты его прав, поэтому повторный запрос в США был отправлен по факсу.
В марте этого года Евгений Пригожин подал обращение в ФБР. В нем он потребовал предоставить пакет касающихся его документов, находящихся в распоряжении ведомства. При этом он заявил, что готов компенсировать изготовление копий в размере 250 тыс. долларов. Эта сумма эквивалента вознаграждению, которое было объявлено разведкой США за информацию, способствующую его аресту.
Некоторые СМИ распространяют вбросы о ситуации в ЦАР — глава СОМБ
Глава "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша остановить распространение ложной информации относительно ситуации в ЦАР, вводящей в обман мировое сообщество.
Миру нужна перезагрузка института ООН – глава ФЗНЦ
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на своем сайте опубликовало заявление независимых экспертов о том, что российские инструкторы, находящиеся в ЦАР, вмешиваются в политическую обстановку страны. Более того, сами инструкторы названы "наемниками".
В регионах будет востребован московский опыт организации питания в школах
В столичной Академии Министерства просвещения РФ прошел семинар-совещание, посвященный вопросам организации питания в учебных заведениях страны.
Специалисты Смольного разъяснили ситуацию по "Комбинату соцпитания Василеостровского района"
Специалисты Управления социального питания Администрации Санкт-Петербурга выяснили кому принадлежит помещение на Наличной 32 и привлекли к административной ответственности владельца.