Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов ограничило число заявлений, поданных санкционными лицами. Западное ведомство принимает жалобы лишь в том случае, если они направлены по почте или факсу, сообщили представители "Конкорда".

В пресс-службе компании отметили, что в американском законодательстве есть два закона, ограничивающих подачу подобных документов. Речь идет о законе о неприкосновенности частной жизни и законе о свободе информации.

Представители "Конкорда" подчеркнули, что ни одно лицо, находящееся в санкционных списках, не имеет законного права пользоваться почтой Соединенных Штатов и ряда других государств. При этом в комментарии указано, что факс сегодня является устаревшим средством связи.

Пресс-служба "Конкорда" делает резонный вывод, что цель инициативы ФБР — ограничить возможность обращения в американское ведомство лиц, которые в Соединенных Штатах незаконно привлекают к ответственности, а также тех, кто включен в санкционные списки. Именно так ФБР ограничило возможность петербургского предпринимателя Евгения Пригожина воспользоваться законным правом и получить по почте от американского органа внутренней разведки сведения, необходимые для осуществления защиты его прав, поэтому повторный запрос в США был отправлен по факсу.

В марте этого года Евгений Пригожин подал обращение в ФБР. В нем он потребовал предоставить пакет касающихся его документов, находящихся в распоряжении ведомства. При этом он заявил, что готов компенсировать изготовление копий в размере 250 тыс. долларов. Эта сумма эквивалента вознаграждению, которое было объявлено разведкой США за информацию, способствующую его аресту.