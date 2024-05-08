Грузовой самолет Boeing 767 совершил посадку в Стамбульском аэропорту IST с нераскрытой передней стойкой шасси. Согласно специализированному порталу HavaSosyalMedya, инцидент произошел с лайнером компании FedEx, выполнявшим рейс Париж-Стамбул.

Пилоты сначала пролетели над взлетно-посадочной полосой, а после круга приняли решение посадить самолет. Несмотря на то, что посадка произошла на фюзеляж, пожара не возникло, и, по информации от портала, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/John Robert McPherson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)