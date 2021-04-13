Проверка Красносельского КСП петербургским Роспотребнадзором продолжается в ночные часы

Обеспокоенные родители наблюдают через окна, как с 5 часов вечера специалисты Роспотребнадзора пытаются отыскать нарушения на производстве Комбината соцпитания Красносельского района.
Как сообщают очевидцы, сотрудники петербургского Роспотребнадзора прибыли в помещение "Комбината социального питания Красносельского района" с проверкой около 17.00. По состоянию на 23.00 окна КСП все еще горели, а сотрудники Роспотребнадзора не торопились покидать помещение.
Как сообщает "Сенсаций.Нет", источники, знакомые с ситуацией сообщили, что проверка растянулась на 8 часов из-за того, что нарушений найдено не было. По состоянию на 23.00 12 апреля был опечатан только один конвектомат.
Источник издания, что на комбинат социального питания Красносельского района могут оказывать давление из-за отказа участвовать в возможных коррупционных схемах.
Источник фото: "Сенсаций.Нет"
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