В регионах будет востребован московский опыт организации питания в школах

В столичной Академии Министерства просвещения РФ прошел семинар-совещание, посвященный вопросам организации питания в учебных заведениях страны.
В мероприятии приняли участие представители Минпросвещения, региональных органов власти, Генпрокуратуры, Роспотребнадзора, сотрудники профильных министерств и ведомств, занимающихся вопросами соцпитания.
Главной темой выступлений участников семинара-совещания стал вопрос безопасности и модернизации организации питания в учебных заведениях в субъектах федерации. Эта проблема сегодня актуальна, особенно на фоне недавних отравлений в Красноярском крае и ряде регионов.
Выступающие отметили, что улучшить ситуацию на рынке соцпитания можно лишь благодаря совместной слаженной работе всех министерств, ведомств, региональных и муниципальных властей, надзорных органов и организаторов питания.
В качестве примера такого четкого взаимодействия приводился опыт Москвы, где благодаря усилиям мэра и городского правительства создана лучшая в стране система организации питания учащихся.
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в последние годы московские власти вместе с Роспотребнадзором серьезно ужесточили контроль качества питания в учебных заведениях.
Директор Отраслевого Союза развития социального питания Владимир Чернигов назвал вектор развития столичной сферы соцпитания ориентиром для всей страны.
"Раньше можно было сказать, что нет достаточного финансирования, но теперь, когда ввели бесплатное горячее школьное питание, дав федеральные деньги, так сказать уже нельзя. Если говорить о Москве, то с одной стороны я считаю, что московский опыт сопоставим и переносим только на Санкт-Петербург. Они сопоставимы в отраслевом признаке. Потому что, при всем уважении к Красноярску, мощностей там пока недостаточно", — заметил он.
Благодаря комплексной работе столичных властей были созданы все условия для полноценного питания московских школьников: проведена модернизация школьных пищеблоков, выстроена логистика поставок, к контролю над качеством продуктов привлечена общественность и родители.
"Опыт Москвы применим к регионам, это я точно могу сказать. Но, конечно, с поправками. Начиная финансовой стороной вопроса, заканчивая национальными признаками", — отметила председатель комиссии по контролю над качеством и организацией питания в образовательных организациях Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы Наталья Анпеткова.
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