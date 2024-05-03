Генпрокуратура Армении попросила Службу национальной безопасности страны проверить заявление, поступившее в ведомство, о требовании привлечь премьера Никола Пашиняна к уголовной ответственности.
Генпрокуратура Армении собирается привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за нарушения, совершенные в процессе делимитации границы с Азербайджаном, как сообщила генпрокурор республики Анна Вардапетян в пятницу.
Ранее адвокат Ара Зограбян и полковник запаса Айк Наапетян обратились в генпрокуратуру Армении с требованием привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за изменение государственной границы страны без проведения референдума.
По поводу поступившего заявления от Зограбяна были предъявлены определенные документы, включая свидетельства о собственности, подлинность которых необходимо проверить.
Генпрокурор обратилась в Службу национальной безопасности с просьбой представить оперативно полученные документы для принятия решения о возбуждении дела или его отклонении, как заявила Вардапетян в рамках заседания парламента.
19 апреля в МИД Армении сообщили о том, что специальные комиссии двух стран предварительно договорились о прохождении отдельных участков границы между восьмью селами с целью приведения их в соответствие с юридически обоснованной границей, действовавшей в период существования Советского Союза. С начала 20 апреля протестующие в Армении блокируют дороги в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану пограничных территорий.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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