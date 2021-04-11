Специалисты Смольного разъяснили ситуацию по "Комбинату соцпитания Василеостровского района"

Специалисты Управления социального питания Администрации Санкт-Петербурга выяснили кому принадлежит помещение на Наличной 32 и привлекли к административной ответственности владельца.

Как сообщается на официальной странице Управления социального питания Администрации Санкт-Петербурга Вконтакте, специалистам удалось найти арендатора помещений по адресу Наличная 32, литер А корп. 1 из репортажа петербургского издания "Фонтанка.ру" и выяснили, что в статье допущена ошибка. Настоящий владелец "Комбинат социального питания Василеостровского района", а не Красносельского, как было указано в статье.

Как отмечают в Смольном, комбинат, находящийся по этому адресу уже больше года не получал ни одного контракта на организацию питания в школах Санкт-Петербурга.

"Часть фотографий, размещенных в публикации интернет-издания "Фонтанка", произведены в той части здания, помещения которого закрыты, опечатаны и не имеют отношения к производственным цехам Комбината питания. Здесь находятся бывшие технические, складские и производственные площадки, которые не используются в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, который запланирован в 2021–2022 годах", — говорится в сообщении Управления социального питания Администрации Санкт-Петербурга.

Специалисты из Смольного внимательно осмотрели все помещения и выяснилит, что часть из них, не относящихся к непосредственному производству пищи не соответствует санитарному состоянию для производства продукции комбината.

По результатам проверки "КСП Василеостровского района" рекомендовано приостановить свою деятельность и незамедлительно провести дефектовку помещений, оборудования и коммуникаций. К генеральному директору комбината применены меры административного воздействия.

Сообщается, что в период с 12 по 29 апреля Управление соцпитания будет проводить внеплановые проверки в других городских комбинатах питания, в том числе и тех, которые действительно поставляют еду в школы Петербурга.