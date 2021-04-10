Гендиректор "КСП Красносельского района" опроверг сведения "Фонтанки" о работе комбината

Генеральный директор АО "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов ответил на публикацию материала "Фонтанки", в котором якобы рассказывается о пребывании корреспондента интернет-издания в хозяйственных помещениях комбината. Оказалось, что настоящий комбинат находится в другом районе города.

"Фонтанка" 9 апреля 2021 года опубликовала материал под заголовком: "Объедки не попадают в рай. Как выглядит дно школьной столовой в Петербурге". В нем сообщается, что корреспондент издания якобы устроился на работу в "КСП Красносельского района" и проработал на предприятии всего два дня. Материал содержит фото и видео-материалы с изображением помещений и условий, в которых пребывают работники комбината.

На выпущенный "Фонтанкой" материал ответил генеральный директор "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов, который заявил, что опубликованные изданием сведения не соответствуют действительности. Фотографии, сделанные якобы на предприятии корреспондентом "Фонтанки", отличаются от реальных помещений комбината.

"Во-первых, АО "Комбинат социального питания Красносельского района" располагается в другом районе Санкт-Петербурга. Во-вторых, зафиксированные на видео и фотоматериалах помещения и их расположение отличаются от помещений и их расположения АО "КСП Красносельского района". Таким образом, информация об АО "Комбинат социального питания Красносельского района", содержащаяся в статье интернет-издания "Фонтанка" от 09.04.2021 г., не соответствует действительности", — сообщил Савинов.

В заключение гендиректор комбината питания отметил, что АО "КСП Красносельского района" осуществляет производство пищевой продукции в соответствии со всеми требованиями и стандартами качества действующего законодательства Российской Федерации