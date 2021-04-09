Оппозиция запустила аналог украинского "Миротворца"

Либералы организации "Открытая Россия"* и либертарианцы из "Гражданского общества" якобы независимо друг от друга, но при этом в одно и то же время, запустили одинаковые проекты. Их идеи заключаются в сборе информации о предпринимателях, поддерживающих нынешний политический курс Российского государства и его лидера Владимира Путина. Компании этих людей войдут в "черные списки" и будут помечены, как нежелательные для всех форм взаимодействия.

При этом "ГрОб" собирается составить еще и "белый список", в который включит бизнесменов с "правильной" гражданской позицией. "Открытая Россия" пока на такое не решается, поскольку считает, что "белые списки" могут привлечь внимание правоохранителей.

Между тем, будущие фигуранты "черных списков" видят в этой инициативе отличную возможность для саморекламы среди "адекватных людей". Например, сыровар Олег Сирота за скорейшее включение в такой список готов даже денег заплатить "коммерсантам" из "Открытой России".

"Открытая Россия" первой объявила о планах развивать такой проект. Ее руководитель Андрей Пивоваров сообщил, что идея пришла к нему давно.

Проект он назвал "Пособники" и объяснил, что знает множество историй, когда бизнесмены показательно гнались за расположением российских властей и вели себя агрессивно по отношению к оппозиционерам.

В качестве примера Пивоваров приводит компанию "Сима-Ленд" из Екатеринбурга, которая отказывала в приеме на работу людям атеистических взглядов, заставляла смотреть передачи Соловьева и ходить на флешмобы в поддержку Путина. Или центры "Копирка" и "Сору", отказывающиеся печатать баннеры и плакаты оппозиционеров. Также он привел ряд названий заведений общепита, которые подавали иски против оппозиционеров за упущенную прибыль во время митингов.

Пивоваров считает, что людей, которые решили получить какие-то выгоды за поддержку Кремля, нужно "наказывать рублем".

Либерал отказывается проводить параллель между сайтом "Пособники" и украинским "Миротворцем", называя свой проект способом "морального давления".

Оппозиционеры не отрицают, что отказаться от услуг крупных госкомпаний и естественных монополий не получится, поэтому речи о бойкоте оплаты счетов за газ или воду, не идет.

В настоящее время сайт "пособников" еще не запустили, поскольку с ходу собрать все названия провластных компаний не удалось. Однако либералы заручились поддержкой сторонников, которые присылают им информацию.

Между тем, либертарианцы озадачены созданием белого списка под лозунгом "социально ответственный бизнес". "ГрОб" уверен, что только внедрение в общество "института репутации" поможет ему противостоять Кремлю.

* "Открытая Россия" — организация, признанная в России нежелательной.