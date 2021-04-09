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Пригожин объяснил, почему нельзя идти на поводу у
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  • Опубликована сегодня в 20:00

Пригожин объяснил, почему нельзя идти на поводу у "несистемной оппозиции"

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал инициативу "Открытой России" (признана нежелательной в РФ) создать "черный список" бизнесменов с патриотическими взглядами.

Журналист издания Daily Storm обратился к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать предложение оппозиционеров. Идея "черного списка" возникла синхронно в организации "Открытая Россия" и организации "Гражданское общество". В "черный список" может попасть любой предприниматель, если он поддерживает российские власти. Инициаторы формирования такого перечня рассчитывают, что им лично и их бизнесам люди объявят бойкот.

Попасть в такие списки вполне может и петербургский бизнесмен Пригожин. Сотрудник Daily Storm уточнил, планирует ли предприниматель подавать в суд на организации и как относится к данной инициативе.

Пригожин заявил, что разделяет взгляды других бизнесменов, которые против дестабилизации ситуации в стране и с удовольствием доплатит, чтобы появиться в этом списке.

"Денег им давать нельзя, поэтому отдам презервативами, чтобы такие дебилы больше не размножались." — процитировала слова владельца предприятия пресс-служба "Конкорда".

Предприниматель подчеркнул, что подыгрывать политическим настроениям узкой группы людей не стоит, иначе в стране начнется бардак.

Отметим, что ранее идею "черного списка" уже поддержал и другой бизнесмен — сыровар Олег Сирота. Он также заявлял о готовности заплатить за включение своего имени в подобный список.

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