С 15 апреля регионы начнут регулярно отчитываться о профилактике отравлений в школах

Участившиеся в последнее время случаи с отравлениями в российских школах стали причиной разработки новых мер борьбы с недобросовестными поставщиками питания. О них рассказала зампред правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова.
По ее словам, первоначальной целью является сбор отчетов со всех регионов о том, каким образом чиновники борются с нарушениями СанПиНов в столовых учебных заведений. Данные об этом необходимо отравить в Москву к середине апреля. Впоследствии это будет выполняться на постоянной основе.
Чтобы получать необходимую информацию, сообщила Голикова, требуется установить обратную связь с родительским сообществом и преподавателями. От этого зависит оперативность выявления и устранения нарушений.
Для наглядности вице-премьер по социальной политике напомнила про случаи массовых отравлений, произошедших в школах Бурятии и Красноярского края. Не лучше ситуация обстоит и в Северной столице — в конце прошлого года в одной из школ Кронштадтского района массово отравились ученики. Несмотря на то, что после этого скандала поставщика питания "ТД Профпит" отстранили от обслуживания местных образовательных учреждений, в марте 2021 года ситуация вновь подошла к критической отметке. В ходе прокурорской проверки в двух кронштадтских школах обнаружили кишечную палочку. На этот раз оператором питания была компания "Карт бланш".
Нарушения в организации питания обнаруживали и у крупнейших поставщиков, которые работают по всему Перербургу, имея сотни заключенных контрактов с детсадами и школами. В частности, на данный момент Роспотребнадзор ведет судебную тяжбу с комбинатом "Артис-детское питание", чтобы добиться от него устранения нарушений в десяти образовательных учреждениях. Претензии были и к другому крупному игроку пищевого рынка — АО "Фирма Флоридан" допускала отклонения от норм, к примеру, по микробиологическим показателям.
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