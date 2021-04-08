Некоторые СМИ распространяют вбросы о ситуации в ЦАР — глава СОМБ

Глава "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша остановить распространение ложной информации относительно ситуации в ЦАР, вводящей в обман мировое сообщество.

По его словам, некоторые СМИ все чаще стали публиковать материалы, в которых пытаются "обелить" членов вооруженной группировки "Коалиция патриотов за перемены" (CPC), занимающихся убийствами и грабежами. Таким образом они хотят дискредитировать в глазах мирового сообщества руководство Центральноафриканской Республики, ее армию, а также союзников, к которым относятся не только МИНУСКА, но и российские инструкторы.

Согласно комментарию Иванова, наиболее часто распространяют такие вбросы Corbeau News и Le Tsunami, которые получают финансирование из Франции. За регулярную публикацию недостоверной информации оба эти издания заблокированы на территории ЦАР. В то же время за пределами ЦАР они доступны и у неосведомленных читателей складывается ложное впечатление об обстановке в республике. К примеру, зачастую эти СМИ, так же, как и их более авторитетные западные коллеги, относят российских инструкторов к ЧВК "Вагнер". Они распространяют подобные ложные сведения, чтобы искусственно вызвать вокруг материала ажиотаж.

"Хочу отметить, что ни одно из обвинений в адрес центральноафриканской армии и союзников не нашло достоверных подтверждений", — говорится в письме Иванова.

Глава СОМБ также отметил, что Corbeau News и Le Tsunami поддержали боевиков "Коалиции патриотов за перемены", когда те предприняли попытку государственного переворота.

Особое беспокойство, по словам Иванова, вызывает то, что, ссылаясь на ресурсы, аффилированные с боевиками, Совет ООН по правам человека выдвигает обвинения в адрес правительства ЦАР, МИНУСКА и российских инструкторов. Результатом такого поверхностного подхода являются некорректные выводы независимых экспертов ООН, считает он.