Представитель Соболь проигнорировал суд по иску Пригожина после предыдущего провала

На фоне судебных процессов, связанных с публикацией недостоверной информации о бизнесмене Евгении Пригожине, в Сети уменьшилось количество фейков в отношении петербургского предпринимателя. Об этом сообщили представители "Конкорда".

По словам пресс-службы компании, сейчас крайне внимательно отслеживается вся информация, публикуемая журналистами. Ранее некоторые СМИ неоднократно публиковали недостоверные материалы. Однако сейчас, благодаря эффективной работе юридической службы Пригожина, таких публикаций стало гораздо меньше.

Сегодня, 7 апреля 2021 года, состоялись сразу два заседания по иску предпринимателя против блогера Алексея Навального и сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь, которая в очередной раз не явилась на суд. Недавно представитель сотрудницы ФБК передал слова Соболь, считающей ранние заявления о Пригожине "домыслами". Однако на момент их публикации соратница Навального преподносила их в рамках "серьезного расследования".

"Суд отложил рассмотрение дела на 30 апреля, еще раз предоставив ответчику возможность заявить дополнительные возражения. На следующем заседании юристы компании "Конкорд" намерены завершить производства по этим делам, поскольку сторонами заявлены все доказательства и правовые позиции", — сообщили представители "Конкорда".

Ранее суд вынес решение по иску Пригожина против сотрудницы ФБК, публиковавшей фейковые материалы. По словам юридической службы "Конкорда", данные судебные процессы никак не связаны с политическими взглядами ответчиков, а только направлены на принуждение к соблюдению российских законов.