В РПН не поступали жалобы на заболевание детей в школе Пушкинского района

СМИ сообщили о тошноте сразу у 15 учеников школы №552 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Как пишет "Фонтанка", этой информацией с ней поделилась мама одного из учеников. Однако руководство школы эту информацию не подтверждает, Роспотребнадзор также не получал сообщений о подобном инциденте.

Не исключено, что имела место вспышка ротавирусной инфекции, в пользу этой версии говорит тот факт, что сообщается о тошноте только у учеников первых классов. Похожий инцидент произошёл в конце марта в гимназии №642 Василеостровского района. Там 19 учеников начальной школы подхватили ротавирус. Источником инфекции оказался водопровод — после замены повреждённой трубы система не была продезинфицирована.