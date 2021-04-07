В РПН не поступали жалобы на заболевание детей в школе Пушкинского района

СМИ сообщили о тошноте сразу у 15 учеников школы №552 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Как пишет "Фонтанка", этой информацией с ней поделилась мама одного из учеников. Однако руководство школы эту информацию не подтверждает, Роспотребнадзор также не получал сообщений о подобном инциденте.
Не исключено, что имела место вспышка ротавирусной инфекции, в пользу этой версии говорит тот факт, что сообщается о тошноте только у учеников первых классов. Похожий инцидент произошёл в конце марта в гимназии №642 Василеостровского района. Там 19 учеников начальной школы подхватили ротавирус. Источником инфекции оказался водопровод — после замены повреждённой трубы система не была продезинфицирована.
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