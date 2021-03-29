Используя фонд Сороса, спецслужбы США организовали в нескольких странах Африки "фабрики троллей", чтобы выдать их работу за "вмешательство" России в выборы президента.

В марте 2020 года Минюст США снял все обвинения с компании "Конкорд", возглавляемой Евгением Пригожиным. Однако через месяц телеканал CNN выпустил сюжет о "руке Кремля", где рассказал о якобы развернутых россиянами "фабриках троллей" в Гане и Нигерии, занимающихся антиамериканской пропагандой.

Чтобы снять репортаж об агитации предполагаемых троллей за Дональда Трампа, в Африку прибыла журналист Кларисса Уорд.

После выхода сюжета с редакцией ФАН связался глава африканской "фабрики троллей" Сет Виреду и рассказал свою версию "разоблачения" от CNN. Он сообщил, что в 2019 году с ним на связь вышел сотрудник международной организации Open Society, принадлежащей миллиардеру Джорджу Соросу и работающей на спецслужбы США. Виреду предложили возглавить организацию по защите прав чернокожих в Соединенных Штатах.

Приехав в Гану, активист собрал команду из 15 человек, создавших около 50 аккаунтов в Instagram и Twitter. Однако позже заказчик дал задание сфокусироваться на агитации в пользу предвыборной кампании Дональда Трампа. Сотрудники "фабрики троллей" отказались, обвинив республиканца в расизме, и начали кампанию по поддержке Джо Байдена.

В ответ на неповиновение кураторы сдали подчиненных Службе безопасности Ганы, которая изъяла всю технику, а Виреду заключила под стражу. После этого сотрудники Open Society решили действовать через СМИ, контроль за которыми осуществляют спецслужбы США. Тогда в Гану и прибыли журналисты CNN.

По словам Виреду, к нему обратилась Кларисса Уорд и стала по-русски расспрашивать о неизвестных ему россиянах. Он отметил, что это была спланированная акция против России, в которой его использовали. В связи с этим руководитель африканской "фабрики троллей" намерен предать историю огласке.

Рассказ Виреду вскрывает всю схему действий спецслужб США. Организация Open Society нанимает африканцев для работы на подставных "фабриках", которые потом разоблачают дружественные соцсети и подконтрольные СМИ. Это позволяет ФБР и ЦРУ фабриковать новые скандалы о "вмешательстве" России. Однако в этом случае план не сработал, поскольку большая часть чернокожих выразила поддержку Байдену.

Подробнее с махинациями США на президентских выборах 2020 года можно ознакомиться в новом расследовании ФАН.