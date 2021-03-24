Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2021 : 75,3585
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2021 : 89,767
Адыгейское отделение
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Адыгейское отделение "РОДИНЫ" проконтролирует ремонт улицы в Майкопе

Жители много лет добивались ремонта улицы 2-й Первомайской, но, несмотря на то, что ремонт вроде начался, участок в 300 метров остался не асфальтированным.

Асфальтирования дороги жители улицы 2-й Первомайской добивались несколько лет, и городские власти наконец услышали их просьбы, начался ремонт. Эта дорога — одна из немногих проезжих частей, которая связывает новый район с основными, поэтому движение по ней очень интенсивное.

Ремонт начался от леса к железной дороге, вдоль которой проходит асфальтированная трасса на Лагонаки. Но позже, по непонятным причинам, работы остановились, и участок в 300 метров остался не отремонтированным. На свои жалобы жители получают лишь обещания, но ничего больше не происходит.

В региональном отделении партии "РОДИНА" по Адыгее отмечают, что на "Карте убитых дорог ОНФ" эта улица значится, как отремонтированная, что объясняет, почему жители не могут добиться каких-то изменений.

"Стоило только на сайте республиканской администрации открыть карту убитых дорог по Майкопу, и стало все понятно: на ней именно этот участок 2-ой Первомайской от ул. Железнодорожной до ул. Прживальской уже давно отремонтирован. Кто же решится заложить деньги на ремонт уже отремонтированной дороги? Но тогда возникает естественный вопрос: где деньги, выделенные на ремонт? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от компетентных органов", — поделилась своими мыслями Член Совета регионального отделения партии "РОДИНА" Нина Коновалова.

Адыгейское отделение "РОДИНЫ" обещает направить запрос в комитет по дорогам, и предлагает внести изменения в "Карту убитых дорог" до тех пор, пока улицу не отремонтируют до конца.

Мир

Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*

Военнослужащие ДРК были атакованы террористами ИГИЛ*

Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещено на территории России), атаковали позиции правительственной армии ДР Конго.

Читать полностью
В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19

В Италии у кота обнаружили британский штамм COVID-19

Заболевший - восьмилетний кот, проживающий в семье в провинции Новара.

Читать полностью

Общество

На

На "Розе Хутор" прошел австрийский горнолыжный уикенд

"Роза Хутор" продолжает развивать международное сотрудничество. С 19 по 21 марта на курорте прошел III Австрийский горнолыжный уикенд. Мероприятие официально поддержал Торговый отдел Посольства Австрии в России.

Читать полностью
Севастопольское отделение партии

Севастопольское отделение партии "Родина" проверит работу подрядчиков по уборке строительного мусора в городе

Такое решение было принято после того, как жители обратились в региональное отделение политической партии по по﻿воду строительного хлама возле детского сада №27.

Читать полностью

Новости