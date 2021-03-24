Адыгейское отделение "РОДИНЫ" проконтролирует ремонт улицы в Майкопе

Жители много лет добивались ремонта улицы 2-й Первомайской, но, несмотря на то, что ремонт вроде начался, участок в 300 метров остался не асфальтированным.

Асфальтирования дороги жители улицы 2-й Первомайской добивались несколько лет, и городские власти наконец услышали их просьбы, начался ремонт. Эта дорога — одна из немногих проезжих частей, которая связывает новый район с основными, поэтому движение по ней очень интенсивное.

Ремонт начался от леса к железной дороге, вдоль которой проходит асфальтированная трасса на Лагонаки. Но позже, по непонятным причинам, работы остановились, и участок в 300 метров остался не отремонтированным. На свои жалобы жители получают лишь обещания, но ничего больше не происходит.

В региональном отделении партии "РОДИНА" по Адыгее отмечают, что на "Карте убитых дорог ОНФ" эта улица значится, как отремонтированная, что объясняет, почему жители не могут добиться каких-то изменений.

"Стоило только на сайте республиканской администрации открыть карту убитых дорог по Майкопу, и стало все понятно: на ней именно этот участок 2-ой Первомайской от ул. Железнодорожной до ул. Прживальской уже давно отремонтирован. Кто же решится заложить деньги на ремонт уже отремонтированной дороги? Но тогда возникает естественный вопрос: где деньги, выделенные на ремонт? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от компетентных органов", — поделилась своими мыслями Член Совета регионального отделения партии "РОДИНА" Нина Коновалова.

Адыгейское отделение "РОДИНЫ" обещает направить запрос в комитет по дорогам, и предлагает внести изменения в "Карту убитых дорог" до тех пор, пока улицу не отремонтируют до конца.