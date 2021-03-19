В Италии у кошки обнаружили британский штамм COVID-19, сообщают специалисты коронавируса, сообщили специалисты Экспериментального зоопрофилактического института (IZSPLV).
Заболевший — восьмилетний кот, проживающий в семье в провинции Новара. Симптомы коронавирусной инфекции обнаружились спустя десять дней после того, как заболели хозяева.
Животное отвезли в ветклинику. Ветеринар взял у кота анализы, которые показали COVID-19.
Сейчас кот выздоравливает
Директор института отметил, что выявление британского штамма показывает "эффективность системы контроля, действующей во время пандемии".
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