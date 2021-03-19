Недавно ФБР объявило в розыск 13 граждан РФ. Одним из тех, кто оказался в этом списке, стал Евгений Пригожин. За информацию о его местонахождении американская структура обещает выплатить солидное вознаграждение в четверть миллиона долларов. Пресс-служба компании "Конкорд" процитировала мнение Пригожина по данному поводу.

Бизнесмен отметил, что, по мнению американцев, Штаты отличаются от РФ свободой информации и неприкосновенностью частной жизни. В связи с этим, сославшись на соответствующие федеральные законы, он потребовал от сотрудников ФБР предоставить ему все имеющиеся в их распоряжении данные, которые касаются его. В свою очередь Пригожин пообещал компенсировать все затраты на изготовление копий документов, выплатив спецслужбе 250 тысяч долларов.

"Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту. Господа из ФБР, с учетом того, что у вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить свое время и сфабриковать хоть что-то", — заявил Евгений Пригожин.

Также он напомнил, что в начале текущего года Джеффри Розен, исполняющий обязанности генпрокурора США, получал от него письмо. В нем бизнесмен просил опубликовать все фейковые улики из уголовного дела трехлетней давности о "вмешательстве" в американские выборы. На тот момент поиском улик занимался экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер. Однако предоставить их он не сумел и вскоре подал в отставку. В итоге американская сторона поспешила закрыть дело, так имела на руках лишь сфабрикованные доказательства.

Ранее Пригожин уже высказывался по этому поводу, назвав розыск россиян очередным спектаклем в исполнении американских спецслужб.