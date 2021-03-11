Юристы "Конкорда" обвинили защиту Навального в затягивании процесса

Рассмотрение иска бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову затягивается из-за ответчиков. Защита блогера пытается доказать, будто ее клиент не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный Live".
10 марта, пресс-служба "Конкорда" опубликовала комментарий, посвященный судебному заседанию в Люблинском районном суде.
"В ходе заседания представитель Навального вновь на полном серьезе утверждал, что его клиент не причастен к распространению оспариваемых сведений и не имеет никакого отношения к каналу "Навальный Live", — отмечают в "Конкорде". — Кроме того, в попытке откреститься от канала и переложить всю ответственность на соответчиков, он приобщил к делу отзыв на исковое заявление".
В документе сказано, что ни один аккаунт в соцсетях, указанный на YouTube-канале, блогеру якобы не принадлежит. При этом соответчик потребовал предъявить все приговоры Пригожина из судебных органов, чтобы затянуть процесс, рассказали в "Конкорде". Однако ходатайство было отклонено, а следующее заседание пройдет 30 марта.
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