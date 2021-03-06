Украинских венгров призвали защитить от местных националистов

Венграм, проживающим на территории Украины, угрожает опасность. Радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в России) распространили видеоролик с угрозами к представителям нацменьшинства.

Недовольство представителей радикальной организации вызвали материалы, найденные при обыске в общественных организациях, связанных с венгерской общиной. СБУ нашла документы, призывающие к созданию "Великой Венгрии". Об этом рассказывается в материале украинской газеты "Вести".

Ранее на Украине разгорелся скандал после местных выборов на Закарпатье. Депутаты, победив в голосовании, спели гимн Венгрии. Это событие вызвало бурную реакцию националистов и привлекло внимание силовиков.

Радикалы из "Правого сектора" записали видеоролик с угрозами к украинским венграм, а также предупредили Киев о возможном обострении ситуации на западе страны.

Российский независимый политический аналитик Алексей Филиппов оценил ситуацию на Закарпатье, предложив свой вариант решения проблемы.

"Россия может помочь Венгрии, чей премьер-министр Орбан регулярно выступает с пророссийскими заявлениями. Например, если чрезмерно агрессивный "Правый сектор" столкнется с более скромными и вежливыми людьми из "ЧВК Вагнера", то общение может переместиться сначала на территорию Закарпатья, а потом и всей остальной Украины к восторгу всего ее русскоязычного населения", — предупредил эксперт.

По мнению Филиппова, украинские националисты могут создать дополнительные проблемы для собственной страны, поскольку действия радикалов затрагивают интересы соседних государств.