Личный самолет петербургского бизнесмена Евгения Пригожина вылетел в субботу утром из аэропорта Пулково. Он направился в сторону Украины, сообщает Telegram-канал "Фаренгейт".
Telegram-канал ранее написал, что Пригожин был замечен в аэропорту Пулково в субботу, 6 марта. Предприниматель проходил паспортный контроль в зоне вылета за рубеж.
"Фото, к сожалению, сделать не успели — граница. В свете последних новостей про вознаграждение в 250 000 долларов за поимку Пригожина, крайне интересно, куда же он направляется", — отмечено в сообщении "Фарейнгейта".
Через час Telegram-канал опубликовал второй пост о Пригожине. Было сказано, куда он направляется и на каком самолете.
"Стало известно, что ранее замеченный в Пулково бизнесмен Евгений Пригожин вылетел на частном самолете с опознавательным знаком DCOMO в сторону Украины. Немного последим за ним по Flightradar", — заявил автор поста.
Сведениями о целях поездки предпринимателя на Украину "Фаренгейт" не обладает.
Ранее ФБР внесло Евгения Пригожина в розыскной список граждан РФ по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. Россия в прошлом неоднократно опровергала все обвинения американской стороны.
Турецкие СМИ констатировали геополитическую победу России в Африке
Турецкое информационное агентство Anadolu выпустило материал, в котором отмечается укрепление позиций России в странах Африки.
ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин
По данным исследования социологического центра Gallup, каждый шестой гражданин США идентифицирует себя как ЛГБТ. Статистика указывает на то, что рост числа американцев с нетрадиционной сексуальной ориентаций будет продолжаться. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что подобная тенденция негативным образом отразится на жизни американских консерваторов.
Журналист "Новой" Денис Коротков мог подстроить убийство в Чечне сотрудника МВД Яременко
Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает публиковать материалы, рассказывающие о вероятной причастности сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова к преступлениям, связанным с терроризмом.
В "Конкорде" назвали материал Bellingcat о Пригожине псевдокомпроматом
Против журналиста Bellingcat Христо Грозева, который выпустил фейковый материал о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, юристы компании "Конкорд" готовятся подать исковое заявление.