Самолет Пригожина вылетел из аэропорта Пулково в сторону Украины

Личный самолет петербургского бизнесмена Евгения Пригожина вылетел в субботу утром из аэропорта Пулково. Он направился в сторону Украины, сообщает Telegram-канал "Фаренгейт".

Telegram-канал ранее написал, что Пригожин был замечен в аэропорту Пулково в субботу, 6 марта. Предприниматель проходил паспортный контроль в зоне вылета за рубеж.

"Фото, к сожалению, сделать не успели — граница. В свете последних новостей про вознаграждение в 250 000 долларов за поимку Пригожина, крайне интересно, куда же он направляется", — отмечено в сообщении "Фарейнгейта".

Через час Telegram-канал опубликовал второй пост о Пригожине. Было сказано, куда он направляется и на каком самолете.

"Стало известно, что ранее замеченный в Пулково бизнесмен Евгений Пригожин вылетел на частном самолете с опознавательным знаком DCOMO в сторону Украины. Немного последим за ним по Flightradar", — заявил автор поста.

Сведениями о целях поездки предпринимателя на Украину "Фаренгейт" не обладает.

Ранее ФБР внесло Евгения Пригожина в розыскной список граждан РФ по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. Россия в прошлом неоднократно опровергала все обвинения американской стороны.