62-летний житель Харьковской области (Украина) удерживал в рабстве бездомных, детей из неблагополучных семей, а также лиц с различного род зависимостями. Рабский труд он использовал с выгодой для себя.
"С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения", — рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.
В настоящее время все пострадавшие находятся в Харьковском городском центре реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные.
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