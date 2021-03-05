Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2021 : 74,5755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2021 : 89,5652
На Украине 62-летний пенсионер организовал трудовое рабство
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Опубликована сегодня в 0:36

На Украине 62-летний пенсионер организовал трудовое рабство

62-летний житель Харьковской области (Украина) удерживал в рабстве бездомных, детей из неблагополучных семей, а также лиц с различного род зависимостями. Рабский труд он использовал с выгодой для себя.

"С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения", — рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.

В настоящее время все пострадавшие находятся в Харьковском городском центре реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные.

Фото: pixabay. com

Мир

ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин

ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин

По данным исследования социологического центра Gallup, каждый шестой гражданин США идентифицирует себя как ЛГБТ. Статистика указывает на то, что рост числа американцев с нетрадиционной сексуально﻿й ориентаций будет продолжаться. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что подобная тенденция негативным образом отразится на жизни американских консерваторов.

Читать полностью
Игиловцы в ДР Конго взяли на себя ответственность за гибель 50 человек

Игиловцы в ДР Конго взяли на себя ответственность за гибель 50 человек

В результате серии нападений боевиков в Демократической Республике Конго погибли около 50 человек.

Читать полностью

Общество

В

В "Конкорде" назвали материал Bellingcat о Пригожине псевдокомпроматом

Против журналиста Bellingcat Христо Грозева, который выпустил фейковый материал о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, юристы компании "Конкорд" готовятся подать исковое заявление.

Читать полностью
Открываю глаза — в подвале у Кадырова: Пригожин прокомментировал готовность главы Чечни сдать его ФБР

Открываю глаза — в подвале у Кадырова: Пригожин прокомментировал готовность главы Чечни сдать его ФБР

Комментарий российского бизнесмена появился в официальной группе пресс-службы компании "Конкорд".

Читать полностью

Новости