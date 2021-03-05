Журналист "Новой" Денис Коротков мог подстроить убийство в Чечне сотрудника МВД Яременко

Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает публиковать материалы, рассказывающие о вероятной причастности сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова к преступлениям, связанным с терроризмом.

В начале 2000 года Коротков несколько раз ездил в Чечню в составе сводного отряда милиции. Из одной такой командировки не вернулся его сослуживец — старшина МВД Владимир Яременко. Милиционера средь бела дня расстреляли боевики в одном из местных кафе.

По словам экс-сотрудника ФСБ, следствие уже тогда подозревало Короткова в сотрудничестве с боевиками. Контрразведчики обнаружили схроны с боеприпасами рядом с местом дислокации отряда. Патроны "уходили из 40-го отряда", в котором состояли приехавшие петербуржцы.

Под подозрение в связях с боевиками попал и молодой милиционер Коротков. Потом он вернулся в Петербург, где его, по всей видимости, прикрыли свои.

История на этом могла закончиться, если бы однажды отряд не попал под обстрел. Позже выяснилось, что милиционеров обстреляли из собственных боеприпасов. Тогда несколько человек подумали на Короткова, а Яременко открыто обвинил его в продаже патронов боевикам. В следующую командировку старшину убили.

"Около 18 часов Владимир Григорьевич сидел в кафе, в которое зашли двое неизвестных и открыли огонь по сидящим за столиком В. Г. Яременко и двум его сослуживцам. От полученных огнестрельных ранений Владимир Григорьевич погиб на месте", — сообщается на сайте МВД.

Коллеги Яременко рассказали, что нападавшие выпустили в него по обойме.

"Это не обычное убийство российских военнослужащих. Кто-то знал, что Володя будет там. И кто-то уговорил боевиков его убить. Просто так расстрела не было бы", — сообщили они.

Вероятно, это было заказное убийство. Известно, что Яременко "ходил к особистам и указывал им, что надо присмотреться к грузинским друзьям Короткова. Тогда уже многие подозревали, что он не только крышует барсеточников, но и работает с ними по чеченским вопросам. Некоторые считали, что Коротков в любой момент может их подставить".

Старшина Яременко и Коротков конфликтовали, поэтому последний "вполне спокойно мог "заказать" виновника своих неприятностей. Или просто попросить об услуге своих дружков", рассказывает источник ФАН.

Спустя восемь лет Короткова выгнали из правоохранительных органов. Убийцы Яременко до сих пор не найдены. Короткова подозревали в заказном убийстве коллеги, но под следствие он так и не попал. ФАН пишет, что в 2020 году к журналистам обратились несколько бывших сослуживцев Короткова, рассказавших о его сотрудничестве с радикальными исламистами. Они считали, что журналист и сейчас сохранил эти связи и помогает боевикам решать те или иные вопросы.