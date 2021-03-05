Турецкие СМИ констатировали геополитическую победу России в Африке

Турецкое информационное агентство Anadolu выпустило материал, в котором отмечается укрепление позиций России в странах Африки. Журналисты отметили не только хорошее политическое взаимодействие Москвы со странами региона, но и вклад в повышение безопасности на всем континенте.
В опубликованной статье говорится, что официальные силы России не представлены в Африке, но не менее чем в десяти странах якобы находятся сотрудники "ЧВК Вагнера". Именно с этими специалистами Anadolu связывает повышение безопасности и улучшение общей ситуации в африканских государствах.
Работу турецких журналистов оценил военный писатель Алексей Суконкин. Он прокомментировал информацию о "российском присутствии".
"Они конечно выдают желаемое за действительное, очевидно, что россиян в большинстве указанных стран попросту нет. Но тот факт, что турки признают профессионализм "ЧВК Вагнера", о многом говорит. Раньше в публикациях Анадолу они были просто "злыми русскими", сейчас это уже профессионалы своего дела, которые борются с террористами", — заметил специалист.
В материале Anadolu отмечается, что Россия фактически вытеснила Францию из Центральноафриканской Республики. Эта страна с 2013 года оказалась в крайне непростом положении из-за разгула бандитов и внутреннего противостояния. Но в последнее время армия ЦАР смогла освободить ряд населенных пунктов и стратегически важных автодорог от боевиков. Это произошло во многом благодаря помощи российских специалистов, которых Anadolu причисляет к "ЧВК Вагнера".
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