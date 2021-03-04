Привлечь внимание к важности раздельного сбора отходов на курорте "Роза Хутор" решили с помощью креативного проекта. Для этого знаменитые сноубордисты выполнили трюки на фигуре, собранной из вторсырья.

Прямо на перевалочной площадке была построена специальная фигура — квотер — на которой сноубордисты обычно исполняют разные трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300-320 килограмм.

"Три года назад мы поставили перед собой цель снижения количества отходов, которые отправляются с курорта на захоронение. Была организована собственная служба заготовки вторсырья. Специальный транспорт регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта, и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. Таким образом вторсырье сортируется на перевалочной базе, и затем отправляется на переработку. За последние 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона", — сообщил директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

На сформированной из спрессованного картона конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

"Стало понятно, что как упорные тренировки приводят к повышению уровня мастерства в обращении со сноубордом, также методичная работа над организацией раздельного сбора отходов приводит к тому, что они отправляются на переработку, а не на свалку", — поделился Ваня Головин.

Запечатлел катание на вторсырье известный фотограф Кирилл Умрихин.

Увидеть результат необычной акции можно в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и участников проекта.