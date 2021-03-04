В "Конкорде" назвали материал Bellingcat о Пригожине псевдокомпроматом

Против журналиста Bellingcat Христо Грозева, который выпустил фейковый материал о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, юристы компании "Конкорд" готовятся подать исковое заявление.

В пресс-службе "Конкорда" пояснили, что порталы EFE и Swissinfo опубликовали так называемое "расследование" о том, что к референдуму в Каталонии об отделении от Испании, состоявшемуся в 2017 году, якобы причастен бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин.

В пресс-службе сообщили, что публикация является клеветой и указали, что сам журналист Христо Грозев имеет сомнительную репутацию.

"Подобные СМИ разведслужбы часто используют для "слива" разного рода сфабрикованной информации, организации информационных вбросов и выдачи псевдо-компроматов", — рассказали сотрудники пресс-центра.

Особое внимание в заявлении уделено цитате из текста журналиста Bellingcat.

"У нас есть доказательства того, что в вопросе Каталонии было вмешательство со стороны Евгения Пригожина… Мы знаем, что представители Пригожина выезжали в Каталонию перед референдумом. Что они там делали, мы не знаем. Но по статистическим и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной", — отмечается в расследовании.

В петербургской компании отметили, что подобные высказывания не подкреплены какими-либо фактами, а значит, являются бездоказательными. Более того, высказывания, не имеющие под собой доказательной основы и базирующиеся только на догадках самого журналиста, являются прямой клеветой. В связи с этим, материалы должны быть удалены.

"Сведения, содержащиеся в публикациях изданий Swissinfo и EFE, вводят читателей в заблуждение, они должны быть удалены. Юридическая служба компании "Конкорд" уже готовит соответствующий иск в суд на журналиста Христо Грозева, озвучившего недостоверные факты, а также на издания, процитировавшие его слова", — сообщается в официальном ответе.

В компании "Конкорд" выразили надежду на то, что впредь журналисты при подготовке материалов станут более внимательными и будут проверять достоверность данных перед публикацией своих статей.