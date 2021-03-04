Открываю глаза — в подвале у Кадырова: Пригожин прокомментировал готовность главы Чечни сдать его ФБР

Комментарий российского бизнесмена появился в официальной группе пресс-службы компании "Конкорд".
Сегодня, 4 марта, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин находится у него в гостях. Глава Чеченской Республики выразил готовность поделиться информацией о местонахождении Пригожина с ФБР и получить за это вознаграждение в четверть миллиона долларов.
"Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно" — написал Рамзан Кадыров.
Корреспондент "НьюсИнфо" отправил запрос в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прокомментировать ситуацию.
В своем ироничном комментарии Евгений Пригожин подтвердил, что находится в гостях у Рамзана Кадырова, отметив, что глава Чеченской Республики — очень гостеприимный человек.
"Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович — человек гостеприимный", — передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Напомним, на прошлой неделе Федеральное Бюро Расследований опубликовало объявление о розыске 13 россиян, среди которых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, и назначило награду в $250 тысяч за информацию о местонахождении предпринимателя.
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