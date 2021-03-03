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Рогозин раскрыл подробности кражи секретной электроники с Байконура
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  • Опубликована сегодня в 10:25

Рогозин раскрыл подробности кражи секретной электроники с Байконура

Стартовая площадка №110, с которой похитили оборудование, является собственностью Казахстана. Она не эксплуатировалась с 1988 года. О краже стало известно ещё 19 февраля.

"Суперсекретная электроника" — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием", — написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

Охрана объекта призвана обеспечивать безопасность туристов и случайных посетителей, которые пытаются проникнуть на охраняемый объект.

Фото: ru.wikipedia.org

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