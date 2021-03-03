Стартовая площадка №110, с которой похитили оборудование, является собственностью Казахстана. Она не эксплуатировалась с 1988 года. О краже стало известно ещё 19 февраля.
"Суперсекретная электроника" — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием", — написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.
Охрана объекта призвана обеспечивать безопасность туристов и случайных посетителей, которые пытаются проникнуть на охраняемый объект.
Фото: ru.wikipedia.org
ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин
По данным исследования социологического центра Gallup, каждый шестой гражданин США идентифицирует себя как ЛГБТ. Статистика указывает на то, что рост числа американцев с нетрадиционной сексуальной ориентаций будет продолжаться. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что подобная тенденция негативным образом отразится на жизни американских консерваторов.
Игиловцы в ДР Конго взяли на себя ответственность за гибель 50 человек
В результате серии нападений боевиков в Демократической Республике Конго погибли около 50 человек.
Соболь не смогла явиться на апелляцию по иску Пригожина из-за домашнего ареста
Заседание по иску Евгения Пригожина к Любовь Соболь и изданию "Царьград" перенесено и состоится 26 марта.
СОШ №1: Причиной массового отравления детей Красноармейска стал ученик
Руководство школы № 1 города Красноармейска продолжает отрицать причастность комбината соцпитания "Вектор" к массовому отравлению первоклассников.