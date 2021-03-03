Корреспондент "Новой газеты" отправлял террористам ИГ свои материалы для отчета?

Следственные органы продолжают проверять сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова. Есть информация, что журналист имеет связи с террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

На 10 марта в Приморском районном суде Санкт-Петербурга назначено слушание по иску журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова к РИА ФАН о защите чести и достоинства. По словам юристов агентства, разбирательство может повернуться так, что судебное решение будет вынесено в пользу журналиста.

Это связано с тем, что пособничество террористам, в котором подозревают Короткова, требует долгой следственной работы, так как данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока. Однако суд, который пройдет 10 марта, не сможет рассмотреть соответствующие материалы и оценить их достоверность, поскольку они будут еще в работе у Следственного комитета.

О возможных связях Короткова с боевиками сотрудникам ФАН удалось узнать после беседы с бывшим членом ИГИЛ Шерзодом Хасановым. В юном возрасте его вывезли из Казахстана в Сирию, где после обучения заставили заниматься радиоперехватом в интересах террористов. Это происходило в Пальмире, куда Хасанов прибыл в составе русскоязычной группы. Его работа заключалась в прослушивании радиопереговоров подразделений из Сирии и России.

Хасанов рассказал, что в сопровождении своих командиров однажды видел американцев, которые привезли оружие и устройства связи, похожие на мобильные телефоны. Через них игиловцы и должны были передавать сведения.

Также бывший член ИГИЛ рассказал, что одним из контактов, с которым у него была связь через это устройство, был человек из РФ. С ним Хасанов обменивался информацией о происходящем и передавал полученные сведения боевикам. Первое время он не знал, что общается с журналистом из России, пока однажды Коротков сам не выдал себя, интересуясь подробностями смерти российского военного (скорее всего Александра Прохоренко). Кроме того, со слов Хасанова, Коротков отправлял боевикам свои материалы для отчета, где всегда было указано его авторство.

По словам Хасанова, вокруг членов ИГИЛ постоянно крутилось много журналистских групп, среди которых он как-то встретил двух русскоговорящих мужчин, рассказавших, что их поездка оплачена российским миллиардером по имени Михаил. Позднее Хасанов пытался узнать у своего начальства, о ком шла речь, однако ему сказали закрыть эту тему раз и навсегда.

Вероятно, речь шла о беглом российском олигархе Михаиле Ходорковском, с которым Короткова может связывать ненависть к РФ и взаимовыгодные отношения. Так, журналист "Новой газеты" уже много лет посещает форумы "Отрытой России" (организация нежелательна в РФ) и контактирует с Ходорковским за рубежом.

Видео с интервью Хасанова было включено в расследование ФАН и сохранилось, несмотря на блокировку канала издания на YouTube.

Таким образом, становится понятно, откуда у Короткова появлялись эксклюзивные материалы для его статей и фейков. Этим же объясняется, как журналист получил доступ к видео с ликвидацией боевика стоимостью в десять тысяч долларов, и в дальнейшем опубликовал материал якобы о действиях ЧВК "Вагнера".

Вариантов попадания записи к Короткову несколько. Возможно, видео было выкуплено после его визита в Берлин для получения премии от Ходорковского. Не исключено, что журналист получил ее напрямую от ИГИЛ, после чего пытался его легализовать с помощью продажи. В любом случае, достоверность ролика вызывает большие сомнения.