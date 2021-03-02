FACA готовится освободить город Берберати от боевиков на западе ЦАР

Правительственные силы Центральноафриканской Республики (FACA) выдвинулись к населенному пункту Берберати, расположенному на западе страны.

Подразделения FACA продолжают наступления на позиции боевиков из "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Город Берберати имеет стратегическое значение, так как через него проходит федеральная трасса RN6, соединяющая ЦАР с соседним Камеруном.

В последнее время эта дорога была заблокирована боевиками. Бандиты игнорируют достигнутое соглашение о прекращении огня, совершая набеги на мирных жителей.

Местные источники сообщают, что за день военным удастся вернуть контроль над важнейшей автодорогой, чтобы восстановить передвижение транспорта.

Ранее центральноафриканские военнослужащие, обученные специалистами из России, которых некоторые СМИ выдают за бойцов "ЧВК Вагнера", освободили трассу RN3 и расположенные на ней города. Это позволило восстановить транспортное сообщение с Камеруном и возобновить поставки продовольствия в столицу Банги.