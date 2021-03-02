Заседание по иску Евгения Пригожина к Любовь Соболь и изданию "Царьград" перенесено и состоится 26 марта.
Бизнесмен подал в суд на сотрудницу ФБК (признан НКО) за распространение информации, порочащей его репутацию. В прошлом году Тверской суд обязал Соболь удалить недостоверные данные и опубликовать видеоролик с опровержением.
Соратница Навального подала апелляцию, но заседание пришлось перенести в связи с домашним арестом Соболь. Судьи посчитали причину неявки уважительной и отложили рассмотрение апелляции на 26 марта на 09:45 утра. Об этом сообщили в компании бизнесмена "Конкорд".
Там также напомнили, что Соболь и раньше не приходила на заседания и уклонялась от получения некоторых документов, включая судебные повестки.
ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин
По данным исследования социологического центра Gallup, каждый шестой гражданин США идентифицирует себя как ЛГБТ. Статистика указывает на то, что рост числа американцев с нетрадиционной сексуальной ориентаций будет продолжаться. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что подобная тенденция негативным образом отразится на жизни американских консерваторов.
Игиловцы в ДР Конго взяли на себя ответственность за гибель 50 человек
В результате серии нападений боевиков в Демократической Республике Конго погибли около 50 человек.
СОШ №1: Причиной массового отравления детей Красноармейска стал ученик
Руководство школы № 1 города Красноармейска продолжает отрицать причастность комбината соцпитания "Вектор" к массовому отравлению первоклассников.
Администрация школы №1 в Красноармейске не стала сообщать родителям о случае массового отравления
Администрация школы №1 подмосковного Красноармейска молчит о случае отравления, произошедшем несколько дней назад. К понедельнику, 1 марта, на сайте не появилось никакой информации, сообщавшей бы об инциденте.