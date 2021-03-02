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Соболь не смогла явиться на апелляцию по иску Пригожина из-за домашнего ареста
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  • Опубликована сегодня в 18:48

Соболь не смогла явиться на апелляцию по иску Пригожина из-за домашнего ареста

Заседание по иску Евгения Пригожина к Любовь Соболь и изданию "Царьград" перенесено и состоится 26 марта.

Бизнесмен подал в суд на сотрудницу ФБК (признан НКО) за распространение информации, порочащей его репутацию. В прошлом году Тверской суд обязал Соболь удалить недостоверные данные и опубликовать видеоролик с опровержением.

Соратница Навального подала апелляцию, но заседание пришлось перенести в связи с домашним арестом Соболь. Судьи посчитали причину неявки уважительной и отложили рассмотрение апелляции на 26 марта на 09:45 утра. Об этом сообщили в компании бизнесмена "Конкорд".

Соболь не смогла явиться на апелляцию по иску Пригожина из-за домашнего ареста. 9567.png

Там также напомнили, что Соболь и раньше не приходила на заседания и уклонялась от получения некоторых документов, включая судебные повестки.

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