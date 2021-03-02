ЛГБТ-сообщество в США наращивает влияние — Пригожин

По данным исследования социологического центра Gallup, каждый шестой гражданин США идентифицирует себя как ЛГБТ. Статистика указывает на то, что рост числа американцев с нетрадиционной сексуальной ориентаций будет продолжаться. На фоне представителей сексуальных меньшинств сторонники традиционных взглядов выглядят ущемленными.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что подобная тенденция негативным образом отразится на жизни американских консерваторов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Gallup не впервые проводит исследования на тему ЛГБТ-меньшинств. Ежегодно процент людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией интенсивно растет. По словам бизнесмена, на это влияет пропаганда ЛГБТ-ценностей.

"Каждый шестой представитель американской молодежи пал жертвой циничной и извращенной гей-пропаганды, которая заставляет американцев забыть, какого они пола", — отметил Евгений Пригожин.

По результатам социологических опросов, лишь 50% граждан США придерживаются консервативных взглядов на семейные отношения.

"Недалек тот день, когда президентом США станет трансгендер, вице-президентом — гей, министром обороны — лесбиянка, а государственным секретарем — зоофил", — заявил Пригожин.

Нынешний президент США Джо Байден уже подписал указ о предотвращении и борьбе с дискриминацией по половому или гендерному признаку. К тому же он назначил открытого гея на должность министра. ЛГБТ-сообщество стало еще более влиятельным.

Петербургский бизнесмен не исключает, что права людей с традиционной ориентацией будут ущемлены.